オスプレイ２機が緊急着陸 新石垣空港に、けが人なし―沖縄
2023年09月14日16時38分
１４日午後３時５分ごろ、沖縄県石垣市の新石垣空港に米軍の輸送機オスプレイ２機が緊急着陸した。これまでのところ、けが人は確認されていないという。
オスプレイ２機が緊急着陸 新石垣空港に、けが人なし―沖縄
2023年09月14日16時38分
１４日午後３時５分ごろ、沖縄県石垣市の新石垣空港に米軍の輸送機オスプレイ２機が緊急着陸した。これまでのところ、けが人は確認されていないという。
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