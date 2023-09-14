セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年09月14日16時36分
【出場選手登録】▽広島・河野佳投手
【同抹消】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手▽中日・梅津晃大投手（再登録は２４日以降）
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球
2023年09月14日16時36分
【出場選手登録】▽広島・河野佳投手
【同抹消】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手▽中日・梅津晃大投手（再登録は２４日以降）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （１４日）(09/14 20:15)
プロ野球速報 （１４日）(09/14 20:15)
広島の堂林、４番で２試合連発 起用に応える先制弾―プロ野球(09/14 20:01)
楽天の浅村がリーグ新の連続出場 プロ野球(09/14 19:28)
１５日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ(09/14 17:32)
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:36)
セ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:35)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:34)
パ・リーグ公示（１４日） プロ野球(09/14 16:34)
大谷、本拠地でついに復帰？ １０試合連続で欠場中―米大リーグ・エンゼルス(09/14 16:13)
菊池、一発攻勢に沈む 米大リーグ・ブルージェイズ(09/14 12:34)
米大リーグ・談話(09/14 11:44)
１３日の日本選手 米大リーグ(09/14 11:04)
ブレーブス、地区６連覇 米大リーグ(09/14 11:03)
鈴木、犠飛で１打点 菊池６敗目、大谷は１０戦連続欠場―米大リーグ(09/14 11:00)
シャーザー、今季残り欠場へ 米大リーグ・レンジャーズ(09/14 10:13)
カブス鈴木、最低限の仕事 米大リーグ(09/14 09:44)
大谷、欠場続く 米大リーグ・エンゼルス(09/14 09:40)
プロ野球・ひとこと(09/13 23:26)
上原、連敗止める好投 プロ野球・日本ハム(09/13 23:26)
有原、持ち味発揮 プロ野球・ソフトバンク(09/13 23:26)
楽天、投打に采配的中 逆転ＣＳへ貴重な白星―プロ野球(09/13 23:15)
佐藤輝、パワーさく裂 満塁弾でマジック１に―プロ野球・阪神(09/13 22:59)
山崎福、１０勝目前で足踏み プロ野球・オリックス(09/13 22:53)
苦しむ与座 プロ野球・西武(09/13 22:46)
阪神、マジック１ １４日にも胴上げ―プロ野球(09/13 22:45)
ＤｅＮＡ、優勝消滅 プロ野球(09/13 22:27)
広島、また１点止まり プロ野球(09/13 22:24)
パ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(09/13 22:08)
パ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(09/13 22:08)