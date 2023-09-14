アイシン、３０年度売上高６兆円目指す ３年で戦略投資５０００億円―中長期戦略
2023年09月14日15時48分
アイシンは１４日、アナリスト向けに中長期事業戦略説明会をオンラインで開いた。電動車向け駆動装置「イーアクスル」をはじめとした電気自動車（ＥＶ）商材やブレーキなどを成長領域と定め、３０年度に売上高５．５兆～６兆円（２１年度約３．９兆円）を目指す方針を示した。
アイシン、３０年度売上高６兆円目指す ３年で戦略投資５０００…
2023年09月14日15時48分
アイシンは１４日、アナリスト向けに中長期事業戦略説明会をオンラインで開いた。電動車向け駆動装置「イーアクスル」をはじめとした電気自動車（ＥＶ）商材やブレーキなどを成長領域と定め、３０年度に売上高５．５兆～６兆円（２１年度約３．９兆円）を目指す方針を示した。
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