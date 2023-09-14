退任の木原氏「岸田丸支えて」
2023年09月14日14時57分
木原誠二前官房副長官は１４日、首相官邸で内閣官房職員への退任あいさつを行った。岸田政権の取り組みに関し、「まだ道半ばで、変化も激しい時代だ。これからも厳しい大海原だと思うが、『岸田丸』が最終目的地まで行けるように力添えをお願いしたい」と訴えた。
木原氏は岸田文雄首相の最側近。妻に関する問題を週刊文春に報じられ、内閣改造を機に自ら交代を希望したという。自民党の幹事長代理と政調会長代理を兼務する方向で調整が進んでいる。
退任の木原氏「岸田丸支えて」
2023年09月14日14時57分
木原誠二前官房副長官は１４日、首相官邸で内閣官房職員への退任あいさつを行った。岸田政権の取り組みに関し、「まだ道半ばで、変化も激しい時代だ。これからも厳しい大海原だと思うが、『岸田丸』が最終目的地まで行けるように力添えをお願いしたい」と訴えた。
木原氏は岸田文雄首相の最側近。妻に関する問題を週刊文春に報じられ、内閣改造を機に自ら交代を希望したという。自民党の幹事長代理と政調会長代理を兼務する方向で調整が進んでいる。
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