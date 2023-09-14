瀬川は１５位 世界重量挙げ
2023年09月14日14時11分
重量挙げの世界選手権は１３日、リヤドで女子７１キロ級が終了し、瀬川瑠奈（東京国際大）はスナッチ９８キロ、ジャーク１２９キロを挙げ、日本新記録となるトータル２２７キロで１５位だった。石井未来（いちご）は２０位。 （時事）
瀬川は１５位 世界重量挙げ
2023年09月14日14時11分
重量挙げの世界選手権は１３日、リヤドで女子７１キロ級が終了し、瀬川瑠奈（東京国際大）はスナッチ９８キロ、ジャーク１２９キロを挙げ、日本新記録となるトータル２２７キロで１５位だった。石井未来（いちご）は２０位。 （時事）
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