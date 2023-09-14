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県外実証「丁寧に説明尽くす」　福島第１原発除去土壌の再利用―伊藤環境相

2023年09月14日12時14分

就任会見に臨む伊藤信太郎環境相＝１４日午前、環境省

就任会見に臨む伊藤信太郎環境相＝１４日午前、環境省

　伊藤信太郎環境相は１４日、就任後初の記者会見を行い、東京電力福島第１原発事故に伴う放射性物質の除染で生じた「除去土壌」を福島県外で再生利用する実証事業について、「（受け入れる）地域住民の理解醸成が重要。丁寧に説明を尽くしたい」と述べた。伊藤氏は宮城県の選出で、東日本大震災で被災経験もある。
　除去土壌は中間貯蔵施設（福島県大熊町、双葉町）で一時保管されており、２０４５年３月末までに県外で最終処分すると法律で定めている。環境省は東京都の新宿御苑など、県外で再生利用の実証事業を行う方針だが、地元住民の反発が起きている。

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