公明、参院徳島・高知補選で自民推薦
2023年09月14日12時05分
公明党は１４日の中央幹事会で、１０月２２日投開票の参院徳島・高知選挙区の補欠選挙に出馬する自民党の西内健氏の推薦を決めた。
公明、参院徳島・高知補選で自民推薦
2023年09月14日12時05分
公明党は１４日の中央幹事会で、１０月２２日投開票の参院徳島・高知選挙区の補欠選挙に出馬する自民党の西内健氏の推薦を決めた。
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