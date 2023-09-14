公明党の山口那津男代表は１４日の中央幹事会で、衆院解散・総選挙について「１０月で衆院議員任期の折り返し点を迎える。そこから先は常在戦場の構えでしっかり対応していくことが重要だ」と強調した。北側一雄副代表も記者会見で「いつあってもいいようにしっかり準備を重ねていきたい」と述べた。