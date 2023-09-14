３４２円高の３万３０４９円０１銭 １４日午前の平均株価
2023年09月14日11時42分
１４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３０４９円０１銭と前日終値比３４２円４９銭高で終わった。出来高は概算で７億５７００万株。
３４２円高の３万３０４９円０１銭 １４日午前の平均株価
2023年09月14日11時42分
１４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３０４９円０１銭と前日終値比３４２円４９銭高で終わった。出来高は概算で７億５７００万株。
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