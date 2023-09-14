悠仁さまがコロナ感染
2023年09月14日11時49分
宮内庁は１４日、秋篠宮家の長男悠仁さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。
同庁によると、悠仁さまは１３日に学校から帰宅後に高熱が出た。同日の抗原検査では陰性だったが、翌１４日朝に再度検査したところ、感染が確認されたという。
悠仁さまは筑波大付属高校（東京都文京区）の２年生。１８日までは登校せず、宮邸で療養する。秋篠宮ご夫妻はＰＣＲ検査の結果、陰性だった。
悠仁さまがコロナ感染
2023年09月14日11時49分
宮内庁は１４日、秋篠宮家の長男悠仁さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。
同庁によると、悠仁さまは１３日に学校から帰宅後に高熱が出た。同日の抗原検査では陰性だったが、翌１４日朝に再度検査したところ、感染が確認されたという。
悠仁さまは筑波大付属高校（東京都文京区）の２年生。１８日までは登校せず、宮邸で療養する。秋篠宮ご夫妻はＰＣＲ検査の結果、陰性だった。
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