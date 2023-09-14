▽カブス・鈴木 ロッキーズ戦に５番右翼で出場して３打数無安打１打点、１四球、１三振。打率２割７分８厘。

▽オリオールズ・藤浪 カージナルス戦で０―１の九回に４番手で登板し、１回を無安打無失点、１奪三振。防御率６．９６。

▽ブルージェイズ・菊池 レンジャーズ戦に先発し、５回を投げて２本塁打を含む５安打６失点、３奪三振、２四球で今季６敗目（９勝）。防御率３．８１。（時事）