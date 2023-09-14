英アーム、公開価格５１ドル １４日に上場、今年最大―米
2023年09月14日08時28分
【ニューヨーク時事】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）傘下の英半導体設計大手アームは１３日、米ナスダック市場への上場に伴う公開価格が１株５１ドル（約７５００円）に決まったと発表した。投資家からの旺盛な需要を反映し、仮条件である４７～５１ドルの上限になった。公開価格に基づく時価総額は５２０億ドル（約７兆７０００億円）と、今年最大の新規株式公開（ＩＰＯ）になる見通し。１４日に上場する。
英アーム、公開価格５１ドル １４日に上場、今年最大―米
2023年09月14日08時28分
【ニューヨーク時事】ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）傘下の英半導体設計大手アームは１３日、米ナスダック市場への上場に伴う公開価格が１株５１ドル（約７５００円）に決まったと発表した。投資家からの旺盛な需要を反映し、仮条件である４７～５１ドルの上限になった。公開価格に基づく時価総額は５２０億ドル（約７兆７０００億円）と、今年最大の新規株式公開（ＩＰＯ）になる見通し。１４日に上場する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル