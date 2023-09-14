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岸田首相「三本柱で政策推進」　再改造内閣が本格始動

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岸田首相「三本柱で政策推進」　再改造内閣が本格始動

2023年09月14日11時44分

首相官邸に入る岸田文雄首相＝１４日午前、東京・永田町

首相官邸に入る岸田文雄首相＝１４日午前、東京・永田町

  • 新旧外相交代式であいさつする上川陽子外相（中央）。右は林芳正前外相＝１４日午前、東京都千代田区

　第２次岸田再改造内閣が１４日、本格始動した。岸田文雄首相は午前９時すぎに首相官邸入り。記者団に「あすはきょうより良くなると誰もが感じられるような国を目指し、経済、社会、外交・安全保障の三つの柱で政策を進めていきたい」と強調した。
　首相は、１５日に行う予定の副大臣・政務官人事の調整を加速。物価高などを踏まえて月内に骨格を示す経済対策の検討も進める。
　松野博一官房長官は記者会見で「思い切った経済対策を作り、早急に実行することが最優先だ」と指摘。２０２３年度補正予算案の編成について「経済対策の内容を踏まえ、しかるべき時期に検討する」と語った。

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