首相動静（９月１４日）
2023年09月14日10時11分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時１０分、公邸発。同１１分、官邸着。報道各社のインタビュー。
午前９時１３分から同３３分まで、松村誠広島県医師会会長。同４７分、官邸発。
午前９時５８分、東京・東新橋のニッショーホール着。
首相動静（９月１４日）
2023年09月14日10時11分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時１０分、公邸発。同１１分、官邸着。報道各社のインタビュー。
午前９時１３分から同３３分まで、松村誠広島県医師会会長。同４７分、官邸発。
午前９時５８分、東京・東新橋のニッショーホール着。
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