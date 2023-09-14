午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前９時１０分、公邸発。同１１分、官邸着。報道各社のインタビュー。

午前９時１３分から同３３分まで、松村誠広島県医師会会長。同４７分、官邸発。

午前９時５８分、東京・東新橋のニッショーホール着。