【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、インフレの高止まりを示す米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４７円台半ばに下落した。午後５時現在は１４７円３９～４９銭と、前日同時刻比３９銭の円安・ドル高。