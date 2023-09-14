ＮＹ株、続落 景気敏感株に売り
2023年09月14日06時43分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、景気敏感株を中心に売られ、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７０．４６ドル安の３万４５７５．５３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３９．９８ポイント高の１万３８１３．５９で引けた。
ＮＹ株、続落 景気敏感株に売り
2023年09月14日06時43分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、景気敏感株を中心に売られ、続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比７０．４６ドル安の３万４５７５．５３ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３９．９８ポイント高の１万３８１３．５９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル