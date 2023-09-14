北朝鮮の宇宙飛行士も可 ロ大統領
2023年09月14日01時02分
ロシアのペスコフ大統領報道官は１３日、プーチン大統領が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記に「希望があれば、北朝鮮の宇宙飛行士を訓練して宇宙に送り出すことは可能だ」と提案したことを明らかにした。タス通信が伝えた。
北朝鮮の宇宙飛行士も可 ロ大統領
2023年09月14日01時02分
ロシアのペスコフ大統領報道官は１３日、プーチン大統領が北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記に「希望があれば、北朝鮮の宇宙飛行士を訓練して宇宙に送り出すことは可能だ」と提案したことを明らかにした。タス通信が伝えた。
関連記事
こんな記事も
北朝鮮の今
韓国にＦ３５戦闘機売却 最大２５機、７４００億円で―米(09/14 07:10)
米、追加制裁の構え ロ朝接近を警戒(09/14 07:05)
正恩氏、際立つロシア重視 軍事・経済支援に期待―北朝鮮(09/14 07:04)
北朝鮮にすがるロシア 侵攻長期化、弾薬不足の解消狙う(09/14 07:04)
「安保理の制裁尊重を」 ロ朝会談で国連総長(09/14 06:20)
米、ロ朝接近を注視 武器取引なら「適切に対処」(09/14 06:14)
北朝鮮の宇宙飛行士も可 ロ大統領(09/14 01:02)
ロ朝会談「動向を注視」 松野官房長官(09/13 22:41)
ロ朝軍事協力「可能」 プーチン氏、正恩氏と会談―制裁国同士・極東宇宙基地(09/13 21:43)
ロ朝関係、日本打倒で構築 「共闘」演出―プーチン氏(09/13 21:26)
北朝鮮、短距離弾道弾２発 ロ朝首脳会談の直前(09/13 16:57)
ロ朝首脳が対面、事実上会談 正恩氏、ロシアとの「戦略的関係重視」(09/13 13:52)
１３日、ロ朝首脳会談か 正恩氏、プーチン氏滞在の極東訪問―軍事協力が焦点(09/12 22:44)
正恩氏、ロシアの軍事技術に期待 プーチン氏と「蜜月」誇示か―軍部要人が同行・北朝鮮(09/12 20:43)
プーチン氏、極東の宇宙基地訪問へ 正恩氏会談と関連か(09/12 19:21)
特別列車、ロシアまで丸１日 線路劣悪でゆっくり移動か―北朝鮮(09/12 18:53)
正恩氏、ロシア訪問開始 プーチン氏と１３日に会談か(09/12 12:10)
官房長官、正恩氏訪ロ「懸念持ち注視」(09/12 11:12)
正恩氏訪ロ、プーチン氏が招待 ４年半ぶり首脳会談へ―ウクライナ侵攻で軍事協力(09/11 21:43)
フォーラムではロ朝首脳会談せず 報道官(09/11 17:18)
正恩氏、訪ロの発表なし パレード参加者と記念撮影―北朝鮮(09/11 08:27)
農業と医療衛生を支援 中国副首相、正恩氏に表明(09/10 18:11)
東方経済フォーラム開幕 正恩氏訪問と軍事協力焦点―「非友好国」メディアは排除・ロシア(09/10 16:55)
東方経済フォーラム、１０日開幕 金正恩氏出席か―対西側で軍事協力・ロシア(09/09 22:10)
中国は副首相派遣 ロシア経済フォーラム(09/08 17:29)