カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 家庭と小規模オフィスのコネクティビティを象徴する企業リンクシス®は、新「コグニティブ・エクスペリエンス」技術の方向性をお知らせいたします。コグニティブ・エクスペリエンスは、ユーザー・エクスペリエンスの向上と改善のために特別設計された最先端の技術的特徴により、ネットワークにまったく新しいレベルのインテリジェンスをもたらします。

テクノロジー分野において「コグニティブ(cognitive)」という言葉は、ユーザーによる選択、または自動で問題を決定的に解決できるような「思考プロセスを持つテクノロジー」を指します。ユーザーによる入力とフィードバックに基づいて開発されたコグニティブ・エクスペリエンスは、カスタマーサポート担当者に技術的問題を報告する過程を自動化することで、時間と労力の節約に重点を置いています。

「現在、当社のサポートコールではカスタマーサービス担当者がお客様との電話中にログやネットワーク情報を確認するため、通話の50%は誰も話さない無言の時間になっています」とリンクシスの製品サポート責任者であるルーカス・ピーターソンは述べています。「リンクシス・コグニティブ・エクスペリエンスでは、自動化によって必要な情報は全て事前に送信されるため、担当者はお客様に電話する前に問題を確認・診断することができます。お客様の許可を取った上でネットワークを一時的に共同管理する機能と組み合わせることで、問題を瞬時に解決できるようになります。」

コグニティブ・エクスペリエンスでは当社のカスタマーサービス担当者が遠隔で技術的な問題を分析できるので、ユーザーに連絡する時には問題対処に必要な情報が全てそろいます。担当者は次に、お客様のネットワークを通じて遠隔で技術サポートを実施できます。お客様は、いつでもネットワークへのアクセスを許可、または取り消しできます。これにより、担当者はあらゆる問題に極めて迅速で効果的な対応を取ることができるのです。

コグニティブ・エクスペリエンス機能の導入フェーズ1では、以下の点に焦点を当てます。

WiFiネットワークに問題が発生した場合、コグニティブ・エクスペリエンスがネットワーク上でテストを実行できる。

リンクシス・アプリからトラブル・チケットを開き、リンクシスのカスタマーサービス担当者から電話を受ける。

担当者が報告を確認し、お客様の許可を得てから、簡単な操作でネットワークにアクセスして問題に対処できる。

コグニティブ・エクスペリエンスがネットワークのヘルスチェックを実行して、他にも問題があるかどうか確認する。

リンクシス・コグニティブ・エクスペリエンスのフェーズ1は、本年末までに完了する予定です。コグニティブ・エクスペリエンスは、年末までにリンクシス・デザイナーシリーズの製品に搭載されて初登場する予定です。2024年以降、他のリンクシス製品でも利用できるようになります。

リンクシス・コグニティブ・エクスペリエンスのフェーズ2は現在開発中で、ネットワークから得られたインサイトを人が理解しやすいように変換、またはパーソナライズすることにより、意味のある形で提供する新しい「インテリジェント通知」が含まれます。

インテリジェント通知の例には以下が含まれます。

ネットワークのWANがダウンした場合、当社がホームネットワークが動作していることを確認し、「WAN停止」の通知を送信する。

ネットワークのWANが復旧すると当社がそれを検証し、ホームネットワークを再テストして「WAN作動」および「ホームネットワーク作動」の通知を送信する。

ユーザーが特定のデバイスを選択して、ネットワークからの離脱時やネットワークへの再接続時に通知を受け取ることができる。

コグニティブ・エクスペリエンスを搭載するデザイナーシリーズ製品には以下があります。

Velop Pro 6E – 米国では現在Amazon、Best Buy、Linksys.comで販売中

Velop Pro 7 – 9月~10月に発売予定、現在AmazonとBest Buyで予約受付中

Velop Micro Router 6 – 10月~11月に発売予定

Velop Micro Mesh 6 – 10月~11月に発売予定

リンクシスについて

リンクシスは、お客様が複雑なことを一切しなくて済むよう、シンプルであることに主眼を置いてもの作りをしています。家庭と小規模オフィスにおけるコネクティビティで革新を続け、35年目を迎える象徴的なブランドです。業界初の功績を数多く挙げており、「ITがない」家庭や小規模オフィスに向けて、シンプルで、迅速で、信頼性の高い製品を、手頃な価格で提供しています。

