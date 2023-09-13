台湾への職員常駐「回答困難」 木原防衛相
2023年09月13日23時44分
木原稔防衛相は１３日の記者会見で、防衛省職員の台湾常駐に関し、「政府職員が必要に応じて休職・出向して（対台湾窓口機関の）日本台湾交流協会に派遣されることは一貫して行われてきているが、職員一人ひとりの人事について答えることは困難だ」と述べるにとどめた。
台湾への職員常駐「回答困難」 木原防衛相
2023年09月13日23時44分
木原稔防衛相は１３日の記者会見で、防衛省職員の台湾常駐に関し、「政府職員が必要に応じて休職・出向して（対台湾窓口機関の）日本台湾交流協会に派遣されることは一貫して行われてきているが、職員一人ひとりの人事について答えることは困難だ」と述べるにとどめた。
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