ＮＹ株、反発
2023年09月13日22時56分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想の範囲内にとどまったとの見方から買いが先行し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９９．１８ドル高の３万４７４５．１７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１．５４ポイント高の１万３７９５．１５。
ＮＹ株、反発
2023年09月13日22時56分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想の範囲内にとどまったとの見方から買いが先行し、反発して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９９．１８ドル高の３万４７４５．１７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１．５４ポイント高の１万３７９５．１５。
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ウォール・ストリート・ジャーナル