立憲民主党の泉健太代表は１３日、訪問先の米ワシントンで記者団に対し、自民党の小渕優子選対委員長のかつての政治資金問題を批判した。「ドリルでパソコンのデータを破壊するのは前代未聞だった。今も語り継がれている証拠隠滅だ」と指摘した。「閣僚を辞めて頬かむりをし、今に至るのは残念だ。国民に説明責任を果たしていく必要がある」と求めた。