日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―オリックス
2023年09月13日21時16分
日本ハムが連敗を６で止めた。一回にマルティネスと松本剛の連続適時打で２点を先取。三回は松本剛の右前打で１点、五回は奈良間の右前打で１点を加えた。上原が７回２失点で４勝目。オリックスは山崎福が崩れ、連勝が３でストップ。
日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―オリックス
2023年09月13日21時16分
日本ハムが連敗を６で止めた。一回にマルティネスと松本剛の連続適時打で２点を先取。三回は松本剛の右前打で１点、五回は奈良間の右前打で１点を加えた。上原が７回２失点で４勝目。オリックスは山崎福が崩れ、連勝が３でストップ。
こんな記事も
スポーツ総合
ＤｅＮＡ、優勝消滅 プロ野球(09/13 22:27)
広島、また１点止まり プロ野球(09/13 22:24)
プロ野球・ひとこと(09/13 22:08)
パ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(09/13 22:08)
パ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(09/13 22:08)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(09/13 22:07)
パ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(09/13 22:07)
ソフトバンク逆転勝ち プロ野球・西武―ソフトバンク(09/13 22:05)
岡島が決勝打 プロ野球・ロッテ―楽天(09/13 22:01)
セ・リーグ個人投手成績 （１３日現在）(09/13 21:57)
セ・リーグチーム成績表 （１３日現在）(09/13 21:57)
セ・リーグ個人打撃成績 （１３日現在）(09/13 21:55)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （１３日現在）(09/13 21:55)
プロ野球速報 （１３日）(09/13 21:54)
プロ野球速報 （１３日）(09/13 21:54)
ビシエドが決勝打 プロ野球・ＤｅＮＡ―中日(09/13 21:48)
意地求める原監督 プロ野球(09/13 21:47)
日本は白星発進 女子野球Ｗ杯(09/13 21:38)
阪神、マジック１ １４日にも胴上げ―プロ野球(09/13 21:24)
吉村が３勝目 プロ野球・ヤクルト―広島(09/13 21:17)
日本ハム連敗止める プロ野球・日本ハム―オリックス(09/13 21:16)
貴景勝、大関の意地 苦境の中で朝乃山下す―大相撲秋場所(09/13 20:58)
阪神１０連勝 プロ野球・阪神―巨人(09/13 20:55)
日本、密集戦など確認 初戦欠場の姫野も参加―ラグビーＷ杯(09/13 20:22)
琴ノ若、一方的に 大相撲秋場所(09/13 20:11)
悩める豊昇龍 大相撲秋場所(09/13 20:04)
山下会長「心強い」 役員の石川佳純さんに期待―ＪＯＣ(09/13 19:56)
常広、真鍋らプロ志望届 野球(09/13 19:49)
阿武咲、一気の攻め 大相撲秋場所(09/13 19:49)
浅村、パ最多タイの連続出場 プロ野球・楽天(09/13 19:44)