日本ハムが連敗を６で止めた。一回にマルティネスと松本剛の連続適時打で２点を先取。三回は松本剛の右前打で１点、五回は奈良間の右前打で１点を加えた。上原が７回２失点で４勝目。オリックスは山崎福が崩れ、連勝が３でストップ。