阪神が今季２度目の１０連勝。三回に佐藤輝の１９号先制満塁本塁打で奪ったリードを守り切った。青柳は打たせて取り、６回を散発４安打無失点で８勝目。救援３投手も反撃を許さなかった。巨人は三塁を踏めず、２試合連続無得点で連敗した。