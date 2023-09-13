円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月13日20時28分
【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控え、持ち高調整などが入り、１ドル＝１４７円台前半に下落した。正午現在は１４７円３４～４４銭と、前日午後４時比１８銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５８円２１～３１銭と、５４銭の円安・ユーロ高。
円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月13日20時28分
【ロンドン時事】１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控え、持ち高調整などが入り、１ドル＝１４７円台前半に下落した。正午現在は１４７円３４～４４銭と、前日午後４時比１８銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１５８円２１～３１銭と、５４銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル