全日本大学野球連盟は１３日、ホームページでプロ志望届提出者の一覧を更新し、日米大学選手権代表の青学大の常広羽也斗と下村海翔両投手、明大の上田希由翔内野手らが新たに掲載された。

日本高校野球連盟も一覧を更新。広島・広陵高の真鍋慧内野手、兵庫・報徳学園高の堀柊那捕手らが掲載された。