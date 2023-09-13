ジュンライトボルト引退 競馬
2023年09月13日19時07分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１３日、昨年のチャンピオンズカップ（ＧI）を制したジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫きゅう舎）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道で種牡馬となる予定。ＪＲＡ通算成績は２５戦７勝。
ジュンライトボルト引退 競馬
2023年09月13日19時07分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は１３日、昨年のチャンピオンズカップ（ＧI）を制したジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫きゅう舎）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道で種牡馬となる予定。ＪＲＡ通算成績は２５戦７勝。
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