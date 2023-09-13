ケムナが右肘手術 プロ野球・広島
2023年09月13日18時26分
広島は１３日、ケムナ誠投手が群馬県内の病院で右肘遊離体切除などの手術を受けたと発表した。復帰時期は未定。
ケムナが右肘手術 プロ野球・広島
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