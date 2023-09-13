大相撲秋場所・十両取組表（５日目）
2023年09月13日18時20分
東 西
輝 鵬―朝紅龍
魁 勝―高 橋
紫 雷―大の里
天照鵬―白鷹山
千代丸―時疾風
志摩海―天空海
貴健斗―東 龍
島津海―千代栄
獅 司―武将山
美ノ海―一山本
東白龍―大奄美
北の若―欧勝馬
水戸龍―玉正鳳
狼 雅―友 風
大相撲秋場所・十両取組表（５日目）
2023年09月13日18時20分
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魁 勝―高 橋
紫 雷―大の里
天照鵬―白鷹山
千代丸―時疾風
志摩海―天空海
貴健斗―東 龍
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