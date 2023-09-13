中日の救援投手、谷元圭介投手（３８）が今季限りで現役引退することが１３日、分かった。

中部大を経てバイタルネットからドラフト７位で２００９年に日本ハム入団。１６年にリーグ優勝と日本一に貢献。１７年途中にトレードで中日に移籍した。今季は６試合の登板にとどまっていた。通算５２３試合で２８勝２５敗、７セーブ、１５４ホールド、防御率３．５７。