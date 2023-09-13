臨時国会、来月１６日召集軸 内閣改造後初の論戦
2023年09月13日18時44分
政府・与党は臨時国会について、１０月１６日に召集する日程を軸に調整に入った。内閣改造・自民党役員人事後、与野党が初めて論戦を交わす舞台となる。同２２日投開票の衆参両院補欠選挙や、年内の可能性も取り沙汰される衆院解散・総選挙をにらみ、激しい議論が展開されそうだ。
臨時国会、来月１６日召集軸 内閣改造後初の論戦
2023年09月13日18時44分
政府・与党は臨時国会について、１０月１６日に召集する日程を軸に調整に入った。内閣改造・自民党役員人事後、与野党が初めて論戦を交わす舞台となる。同２２日投開票の衆参両院補欠選挙や、年内の可能性も取り沙汰される衆院解散・総選挙をにらみ、激しい議論が展開されそうだ。
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