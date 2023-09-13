円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月13日17時18分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、原油高などを背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台前半に下落した。午前９時現在は１４７円２２～３２銭と、前日午後４時比０６銭の円安・ドル高。
円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月13日17時18分
【ロンドン時事】１３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、原油高などを背景に円売り・ドル買いが先行した海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台前半に下落した。午前９時現在は１４７円２２～３２銭と、前日午後４時比０６銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
ロ朝、制裁下で軍事協力 プーチン、正恩両氏が会談―極東の宇宙基地で(09/13 17:54)
中国空母、西太平洋で訓練 軍用機３５機が活動―台湾国防部(09/13 17:53)
中国製ＥＶ、補助金調査へ 欧州委員長、「ＥＵ市場ゆがめる」と批判(09/13 17:25)
円、１４７円台前半 ロンドン外為(09/13 17:18)
防衛省職員が台湾常駐 有事懸念、春から(09/13 16:29)
仏、駐在員の即時解放要求 ニジェール軍政拘束(09/13 15:25)
グーグル独禁法訴訟、審理開始 検索市場支配にメス(09/13 14:35)
ハワイ山火事、「兵器が原因」 中国、ＡＩ利用し偽情報か―ＮＹタイムズ(09/13 14:21)
ロ朝首脳が対面、事実上会談 正恩氏、ロシアとの「戦略的関係重視」(09/13 13:52)
発生丸４日、死傷者８４００人に 支援物資足りず避難所混乱―モロッコ地震(09/13 13:41)
カンボジアで日本人約２０人拘束 現地警察、特殊詐欺関与か(09/13 11:44)
マイクロソフト社長「ブレーキが必要」 ＡＩ規制で公聴会―米上院小委員会(09/13 10:05)
新アイフォーン、２２日発売 １２万円、充電端子を刷新(09/13 10:02)
米貧困率が大幅上昇 コロナ危機対策終了で―国勢調査局(09/13 09:18)
英ＢＰ、ルーニーＣＥＯが辞任 複数の同僚と「個人的関係」(09/13 08:31)
和平機運は霧消 ユダヤ人入植者の襲撃増加―パレスチナ「民衆蜂起」望む声・オスロ合意３０年(09/13 07:15)
中国国防相、２週間動静不明 相次ぐ異例人事で臆測(09/13 07:14)
途上国連携、強化に奔走 対中関係安定の道筋見えず―米大統領(09/13 07:14)
国が分断、「癒えぬ心の傷」 軍事クーデターから半世紀―チリ(09/13 07:12)
ＮＹ円、１４７円近辺(09/13 06:48)
ローマ教皇特使、１３日訪中 ウクライナ和平訴え(09/13 06:15)
米下院議長、バイデン氏の弾劾調査指示 右派圧力、党内に慎重論も(09/13 06:11)
ＮＹ株、反落 原油高が重荷(09/13 06:07)
死者２２００人に 「５０００人超」報道も―リビア洪水(09/13 05:58)
ＮＹ原油反発、８８ドル台 １０カ月ぶり高値更新(09/13 05:43)
ＴＳＭＣが英アームに出資へ 最大１４７億円―半導体大手(09/13 05:24)
北米で電力網安定へ新会社 ＥＶ活用、ＢＭＷ・フォードと―ホンダ(09/13 05:21)
ウクライナ穀物の規制延長表明 ＥＵ合意なしでも―ポーランド(09/13 00:41)
泥れんがの住宅崩壊 捜索難航、「発生後７２時間」経過―モロッコ地震(09/12 23:00)
ＮＹ株、小反落(09/12 22:55)
ウォール・ストリート・ジャーナル