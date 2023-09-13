円相場、１４７円２６～２６銭 １３日午後５時現在
2023年09月13日17時08分
１３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円２６～２６銭と、前日（１４６円８０～８１銭）に比べ４６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４７円２６～２６銭 １３日午後５時現在
2023年09月13日17時08分
１３日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４７円２６～２６銭と、前日（１４６円８０～８１銭）に比べ４６銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
電力社長の委員会廃止 カルテル再発防止で―電事連(09/13 19:24)
ＪＸ石油開発、ＣＣＵＳプラントを運転再開 年１４０万トン回収(09/13 19:21)
ＴＯＫＩＯの城島さん起用見合わせ 農水省(09/13 18:56)
サッポロに明治、モスも ジャニーズ広告見直し、さらに(09/13 18:54)
東電、社員にホタテ販売 処理水放出の風評対策(09/13 18:48)
新幹線「のぞみ」全席指定 年末年始やお盆―ＪＲ東海・西(09/13 18:33)
ニデックのＴＯＢに賛同表明 ＴＡＫＩＳＡＷＡ(09/13 18:33)
自見氏、万博準備「１、２カ月が重要」 海外パビリオン建設遅れ(09/13 18:14)
ガソリン、１８４円８０銭 １８週ぶり下落、補助金拡充で(09/13 18:02)
富士フイルム、モンゴルでがん検診サービス 新興国で需要拡大(09/13 17:25)
ＮＥＣ、異業種の共同配送支援サービス提供 物流展示会で紹介(09/13 17:11)
円相場、１４７円２６～２６銭 １３日午後５時現在(09/13 17:08)
ＨＩＳ、赤字幅縮小 ５類移行で収益改善―２２年１１月～２３年７月期(09/13 17:00)
レンゴー、子会社２社を統合 新社名「富士丸福」に―１０月１日付(09/13 16:48)
ビッグモーター、松山でも来月店舗閉鎖 不正発覚後で５カ所目(09/13 15:32)
６９円安の３万２７０６円５２銭 １３日の平均株価(09/13 15:09)
県の再エネ新税検討「議論の動向注視」 東北電青森支店長(09/13 13:43)
〔新規公開〕ファーストアカウンティング、２２日東証グロース上場 会計ＡＩ提供(09/13 12:30)
岩谷産業、銅とステンレスの溶接技術開発 空調業界の銅使用量削減に貢献(09/13 12:24)
８月企業物価、３．２％上昇 価格転嫁鈍化、伸び率縮小―日銀(09/13 12:11)
円相場、１４７円３６～３７銭 １３日正午現在(09/13 12:08)
１００円安の３万２６７５円８９銭 １３日午前の平均株価(09/13 11:55)
福島原発事故の検証取りまとめ 柏崎刈羽再稼働を議論へ―新潟県(09/13 11:53)
大企業景況感、２期連続プラス 製造業回復―７～９月期(09/13 11:32)
円下落、１４７円台前半 東京市場(09/13 11:28)
ビッグモーター、新卒採用停止 顧客対応優先、再開は未定(09/13 11:21)
パナ、全固体電池実用化へ ドローン向け、２０年代後半に(09/13 11:02)
木材利用推進へスイスの建築企業と協定 山形市のメーカー(09/13 10:49)
円相場、１４７円１５～１６銭 １３日午前９時現在(09/13 09:10)
暑さ対策グッズが進化 センサーが熱検知、売れ行き上々(09/13 07:13)
ビジネスワイヤ
PR TIMES