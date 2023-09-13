パ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年09月13日16時18分
【出場選手登録】▽西武・ボー投手▽楽天・藤井聖投手▽ロッテ・種市篤暉投手▽日本ハム・加藤豪将内野手
【同抹消】▽ソフトバンク・笠谷俊介投手▽西武・公文克彦投手▽日本ハム・石川直也投手、水野達稀内野手（再登録は２３日以降）
パ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年09月13日16時18分
【出場選手登録】▽西武・ボー投手▽楽天・藤井聖投手▽ロッテ・種市篤暉投手▽日本ハム・加藤豪将内野手
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