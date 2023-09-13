【出場選手登録】▽西武・ボー投手▽楽天・藤井聖投手▽ロッテ・種市篤暉投手▽日本ハム・加藤豪将内野手

【同抹消】▽ソフトバンク・笠谷俊介投手▽西武・公文克彦投手▽日本ハム・石川直也投手、水野達稀内野手（再登録は２３日以降）