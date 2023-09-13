セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年09月13日16時14分
【出場選手登録】▽阪神・青柳晃洋投手、加治屋蓮投手▽巨人・横川凱投手▽中日・梅津晃大投手
【同抹消】▽阪神・西勇輝投手▽広島・玉村昇悟投手▽中日・涌井秀章投手（再登録は２３日以降）
セ・リーグ公示（１３日） プロ野球
2023年09月13日16時14分
【出場選手登録】▽阪神・青柳晃洋投手、加治屋蓮投手▽巨人・横川凱投手▽中日・梅津晃大投手
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