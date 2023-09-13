１００円安の３万２６７５円８９銭 １３日午前の平均株価
2023年09月13日11時55分
１３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６７５円８９銭と前日終値比１００円４８銭安で終わった。出来高は概算で７億２６００万株。
１００円安の３万２６７５円８９銭 １３日午前の平均株価
2023年09月13日11時55分
１３日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２６７５円８９銭と前日終値比１００円４８銭安で終わった。出来高は概算で７億２６００万株。
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