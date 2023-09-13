上地史朗氏死去（カイノス会長）
2023年09月13日12時44分
上地 史朗氏（かみじ・しろう＝カイノス会長）５日死去、６７歳。大阪府出身。葬儀は近親者で済ませた。
上地史朗氏死去（カイノス会長）
2023年09月13日12時44分
上地 史朗氏（かみじ・しろう＝カイノス会長）５日死去、６７歳。大阪府出身。葬儀は近親者で済ませた。
関連記事
こんな記事も
おくやみ
「光り輝く大樹に感謝」 大江健三郎さんお別れの会―東京(09/13 17:34)
故羽佐間重彰氏のお別れの会（元フジサンケイグループ代表、６月１９日死去）(09/13 16:37)
上地史朗氏死去（カイノス会長）(09/13 12:44)
寺沢武一さん死去 漫画家(09/12 11:31)
西村朗さん死去（作曲家、東京音楽大教授）(09/11 21:55)
村上孝信氏死去（新来島どっく社長）(09/11 18:35)
原田忠和氏死去（元ブリヂストン副社長）(09/11 16:52)
西松大三氏死去（元ダイヘン社長）(09/11 15:53)
カズの父、納谷宣雄さん死去 サッカー(09/09 00:14)
門田守人氏死去（日本医学会会長）(09/07 19:45)
舞踊家の梅津貴昶さん死去(09/06 21:38)
寺島正博氏死去（元阪神電気鉄道副社長）(09/06 19:36)
福原義春氏が死去 資生堂名誉会長、９２歳(09/05 16:51)
小池邦夫氏死去 書家、絵手紙作家(09/04 16:33)
大北勝彦氏死去（元東海ゴム工業〈現住友理工〉社長）(09/04 16:04)
ムルアカさん、機中で急死 維新・鈴木宗男氏の秘書(09/02 20:25)
中村元法相死去、８９歳(09/02 19:57)
佐藤文夫氏死去（東芝元社長、元会長）(09/01 15:46)
故島村大氏の葬儀（自民党参院議員）(08/31 22:01)
戸塚康一郎氏死去（元クラレ専務）(08/31 15:34)
島村大参院議員死去、６３歳(08/30 19:20)
糸洲長勇氏死去（八重山毎日新聞元社長）(08/29 19:46)
福嶋忠好氏死去（元島津製作所常任監査役）(08/29 18:58)
作家の石川喬司氏死去(08/29 16:53)
金子勝彦さん死去、８８歳 三菱ダイヤモンド・サッカーで司会(08/28 21:16)
元通訳のローズ氏死去 故伊良部氏を担当―米大リーグ・ヤンキース(08/28 11:56)
おかゆうたさん死去 漫才師(08/25 17:24)
古沢憲司さん死去（元プロ野球阪神、西武、広島投手）(08/25 17:24)
大島宏彦氏死去（元中日新聞社会長、元中日ドラゴンズオーナー）(08/25 16:23)
越村敏昭氏死去（東京急行電鉄〈現東急〉元会長・社長）(08/24 18:21)