大企業景況感、２期連続プラス 製造業回復―７～９月期
2023年09月13日10時24分
財務省と内閣府が１３日発表した７～９月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス５．８となった。プラスは２四半期連続。製造業で企業心理が改善し、全体を押し上げた。
大企業の景況感は、製造業がプラス５．４（前回調査マイナス０．４）、非製造業はプラス６．０（同プラス４．１）となった。中堅企業全産業はプラス６．１、中小企業全産業はマイナス５．５だった。
大企業景況感、２期連続プラス 製造業回復―７～９月期
2023年09月13日10時24分
財務省と内閣府が１３日発表した７～９月期の法人企業景気予測調査によると、大企業全産業の景況判断指数はプラス５．８となった。プラスは２四半期連続。製造業で企業心理が改善し、全体を押し上げた。
大企業の景況感は、製造業がプラス５．４（前回調査マイナス０．４）、非製造業はプラス６．０（同プラス４．１）となった。中堅企業全産業はプラス６．１、中小企業全産業はマイナス５．５だった。
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