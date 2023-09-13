【１面トップ】

〔朝日〕上川外相 武見厚労相 女性５人 加藤鮎少子化相 きょう内閣改造

〔毎日〕外相に上川氏、加藤氏初入閣 きょう内閣改造 女性閣僚５人に 松野、萩生田氏留任

〔読売〕上川・外務、加藤鮎・少子化相 防衛相は木原稔氏 きょう内閣改造 女性起用最多５人

〔日経〕上川外相 武見厚労相 きょう内閣改造・党人事 初入閣１１人 松野官房長官留任 女性最多５閣僚

〔産経〕外務・上川氏 防衛・木原稔氏 きょう内閣改造 こども・加藤鮎氏 女性最多５人

〔東京〕国会召集訴訟 上告を棄却 最高裁 １人が反対意見 安倍内閣 臨時国会３カ月応じず▽論戦失われ 憲法死文化

【共通ニュース】

◆露朝首脳きょうにも会談 正恩氏、ロシア到着

◆特定技能に運転手追加 トラックなど 外国人材を活用 国交省検討

◆ジャニーズ起用見直し拡大 花王・マクドナルド・伊藤ハム・第一三共… 同友会・新浪氏、続ければ「児童虐待を認めること」

◆リビア洪水 １万人不明 枯れ川に濁流 市街地へ 東部政府「３０００人死亡」

◆対馬市議会が請願採択 核ごみ処分場選定の調査 市長判断へ

◆指示役スマホに被害者画像 狛江強殺容疑、４人逮捕

◆袴田さん再審「年度内結審」 静岡地裁 初公判、来月２７日提示（続）