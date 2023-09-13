１３日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年09月13日07時07分
【１面トップ】
〔朝日〕上川外相 武見厚労相 女性５人 加藤鮎少子化相 きょう内閣改造
〔毎日〕外相に上川氏、加藤氏初入閣 きょう内閣改造 女性閣僚５人に 松野、萩生田氏留任
〔読売〕上川・外務、加藤鮎・少子化相 防衛相は木原稔氏 きょう内閣改造 女性起用最多５人
〔日経〕上川外相 武見厚労相 きょう内閣改造・党人事 初入閣１１人 松野官房長官留任 女性最多５閣僚
〔産経〕外務・上川氏 防衛・木原稔氏 きょう内閣改造 こども・加藤鮎氏 女性最多５人
〔東京〕国会召集訴訟 上告を棄却 最高裁 １人が反対意見 安倍内閣 臨時国会３カ月応じず▽論戦失われ 憲法死文化
【共通ニュース】
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◆特定技能に運転手追加 トラックなど 外国人材を活用 国交省検討
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