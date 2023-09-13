ロシアと戦略的関係重視 正恩氏
2023年09月13日06時47分
【ソウル時事】朝鮮中央通信は１３日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が、ロシア訪問について「両国関係の戦略的重要性を重視する立場を示す」と述べたと伝えた。
ロシアと戦略的関係重視 正恩氏
2023年09月13日06時47分
【ソウル時事】朝鮮中央通信は１３日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が、ロシア訪問について「両国関係の戦略的重要性を重視する立場を示す」と述べたと伝えた。
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