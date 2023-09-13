【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク原油先物相場は、世界的な需給逼迫（ひっぱく）への警戒感が強まり、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比１．５５ドル高の１バレル＝８８．８４ドルと、約１０カ月ぶりの高水準に上げ、今年の最高値を更新した。