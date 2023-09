東京・ペンシルベニア州チェスターブルック--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェントな接続と自動化のリーダーであるBoomi™は、デジタル・トランスフォーメーションのコンサルティングを行う優れたサービス・プロバイダーであるSazae Japan, Inc(以下「Sazae」)との新たなパートナーシップを発表しました。Boomiは、Sazaeにとって日本初となるサービス型統合プラットフォーム(iPaaS)のパートナーです。

Sazae Japan Partners With Boomi to Tackle Integration Issues Faced by Japanese Companies (Graphic: Business Wire)