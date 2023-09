米デラウェア州ウィルミントン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アパレルとパーソナルケア業界向けに斬新で持続可能な繊維および技術ソリューションを開発する世界的リーダーのザ・ライクラ・カンパニーは、従業員2人が第62回ドルンビルン国際繊維会議(GFC)に登壇することを発表しました。この年次会議は、9月13~15日にオーストリアのドルンビルンにある「Kulturhaus」で開催されます。講演では、ザ・ライクラ・カンパニーの「プラネット・アジェンダ」プラットフォームおよび2030年の持続可能な開発目標に向けたロードマップとビジョンに沿った、2つの重要な先進的取り組みを取り上げます。

The LYCRA Company's Jean Hegedus, director of sustainable business development, will present “Recyclability of Garments with Stretch Fibers: Challenges and Solutions” at the 62nd Dornbirn Global Fiber Congress (GFC). (Photo: Business Wire)