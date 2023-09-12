【ロンドン時事】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は１２日、自転車ＢＭＸフリースタイル、ブレイキン（ブレイクダンス）、スケートボードで３０秒以内の演技動画を指定のサイトに投稿するオンライン上のコンテストを開催すると発表した。アーバン（都市型）スポーツを通じた運動を促進するのが狙い。応募期間は今月２３日～１０月２１日。