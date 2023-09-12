【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１３日に控えた警戒感から、小反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３０．６０ドル安の３万４６３３．１２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４７．１７ポイント安の１万３８７０．７２。