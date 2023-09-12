米大統領、１９日から国連総会出席
2023年09月12日22時50分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは１２日、バイデン大統領が国連総会に出席するため１９、２０両日にニューヨークを訪問すると発表した。１９日に一般討論演説を行うほか、各国首脳と会談する。
米大統領、１９日から国連総会出席
2023年09月12日22時50分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは１２日、バイデン大統領が国連総会に出席するため１９、２０両日にニューヨークを訪問すると発表した。１９日に一般討論演説を行うほか、各国首脳と会談する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル