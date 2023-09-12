◇甘い球に

楽天・石井監督 七回に逆転３ランを浴びた則本について、「広くストライクゾーンを使ってほしかったが、（本塁打は）初球が甘い球になってしまった」。

◇最後の最後まで

西武・松井監督 優勝の可能性が消滅。「試合はまだあるし、クライマックス（シリーズ進出の可能性）もある。最後の最後までやりたい」