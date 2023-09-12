プロ野球・ひとこと
2023年09月12日23時17分
◇甘い球に
楽天・石井監督 七回に逆転３ランを浴びた則本について、「広くストライクゾーンを使ってほしかったが、（本塁打は）初球が甘い球になってしまった」。
◇最後の最後まで
西武・松井監督 優勝の可能性が消滅。「試合はまだあるし、クライマックス（シリーズ進出の可能性）もある。最後の最後までやりたい」
プロ野球・ひとこと
2023年09月12日23時17分
◇甘い球に
楽天・石井監督 七回に逆転３ランを浴びた則本について、「広くストライクゾーンを使ってほしかったが、（本塁打は）初球が甘い球になってしまった」。
◇最後の最後まで
西武・松井監督 優勝の可能性が消滅。「試合はまだあるし、クライマックス（シリーズ進出の可能性）もある。最後の最後までやりたい」
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