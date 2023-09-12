岸田首相、リビア洪水にお見舞い
2023年09月12日20時36分
岸田文雄首相は１２日、リビアの大規模洪水で多数の死者・行方不明者が出ていることを受け、暫定統一政府のドベイバ首相に対し、お見舞いのメッセージを送った。岸田氏は「犠牲になられた方々に哀悼の意を表し、被害に遭われた方々の回復と被災地の一日も早い復興を心からお祈りする」とした上で、「必要とする支援を検討する用意がある」と伝えた。
岸田首相、リビア洪水にお見舞い
2023年09月12日20時36分
岸田文雄首相は１２日、リビアの大規模洪水で多数の死者・行方不明者が出ていることを受け、暫定統一政府のドベイバ首相に対し、お見舞いのメッセージを送った。岸田氏は「犠牲になられた方々に哀悼の意を表し、被害に遭われた方々の回復と被災地の一日も早い復興を心からお祈りする」とした上で、「必要とする支援を検討する用意がある」と伝えた。
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