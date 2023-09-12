＜セ＞

広 島 １－２ ヤクル（終了、神宮）

中 日 ３－１ ＤｅＮ（終了、横浜）

巨 人 ０－１ 阪 神（終了、甲子園）

＜パ＞

オリッ ８－１ 日ハム（終了、エスコンフィールド）

楽 天 ３－５ ロッテ（終了、ゾゾマリン）

ソフト ８－４ 西 武（終了、ベルーナドーム）



データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ