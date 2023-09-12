みずほ、業務の外注サービスで共同出資 顧客企業の人手不足対応へ
2023年09月12日17時24分
みずほ銀行は１２日、オンライン上で業務の外注支援を手掛けるココナラと共同出資会社を設立する基本合意書を締結したと発表した。同社の人材仲介サービス「ココナラ」をみずほ銀向け仕様にするなどして、同行の顧客企業に提供。足元で深刻化する人手不足に対応する。
みずほ、業務の外注サービスで共同出資 顧客企業の人手不足対応…
2023年09月12日17時24分
みずほ銀行は１２日、オンライン上で業務の外注支援を手掛けるココナラと共同出資会社を設立する基本合意書を締結したと発表した。同社の人材仲介サービス「ココナラ」をみずほ銀向け仕様にするなどして、同行の顧客企業に提供。足元で深刻化する人手不足に対応する。
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