円、１４６円台後半 ロンドン外為
2023年09月12日17時14分
【ロンドン時事】１２日のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に下落した。午前９時現在は１４６円７６～８６銭と、前日午後４時比４１銭の円安・ドル高。
円、１４６円台後半 ロンドン外為
2023年09月12日17時14分
【ロンドン時事】１２日のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に下落した。午前９時現在は１４６円７６～８６銭と、前日午後４時比４１銭の円安・ドル高。
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